La corsa per il potere delle donne britanniche

Liz Truss responsabile degli Esteri, Nadine Dorries ministro della Cultura, Angela Rayner numero due dei Labour... Tutte ambiziose e in corsa per conquistare posizioni di leadership. Certo, molto dipende dal destino di Boris Johnson. Che è in mano a un'altra donna, Sue Gray: la funzionaria che indaga sui festini proibiti a Downing Street. Nell'ottobre scorso le telecamere l'hanno ripresa in visita all'Aerospace di Bristol, mentre sorride al pubblico, insieme a Boris Johnson, leggermente spostata in avanti, come in una corsa. Liz Truss è una delle donne di punta della politica britannica pronte a scalzare i propri leader. In un Paese che ne ha avute due a capo del governo, attendono solo l'occasione propizia e non temono nulla se non di non arrivare laddove si erano prefissate, al primo posto. Mentre il premier Boris ...

