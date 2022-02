Juve, Zaniolo è più di una suggestione: ma c'è anche il Tottenham da battere (Di sabato 5 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

forumJuventus : (TS) 'La Juve non si ferma, occhi puntati sul mercato estivo: Zaniolo,Raspadori, Bremer, Cambiasso e Ospina nel mir… - Gazzetta_it : Juve, Zaniolo è più di una suggestione: c'è anche il Tottenham, ma i bianconeri sono partiti di slancio - romeoagresti : Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la #Juve lavora per bloccare #Cambiaso? Sì. Monitora la situazione… - Emidio72473189 : Il cazzo di concetto è che la Juve deve andare in #ChampionsLeague....ogni eccezione è rimossa..visto che è una squ… - stirone99 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: “La #ASRoma è piccola agli occhi del potere. Come si può cambiare questa cosa? Non lo so. Il rosso a #Zanio… -