Inter-Milan 1-2, Giroud decide il derby, rossoneri a -1 (Di sabato 5 febbraio 2022) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan vince in rimonta per 2-1 un derby emozionante che sembrava già perso, rilanciando le proprie ambizioni di titolo e avvicinando proprio l'Inter in vetta alla classifica. Decisiva la doppietta di Giroud, dopo il gol di Perisic che aveva sbloccato il risultato. Il primo tempo è quasi totalmente in favore dei nerazzurri, che al 10? si rendono pericolosi con un mancino dal limite di Brozovic, poi neutralizzato in due tempi da Maignan dopo una deviazione fortuita di Kalulu. Un quarto d'ora più tardi è Barella a provarci di destro da ottima posizione, ma la sfera termina a lato di poco. Al 28? Maignan si supera nuovamente, respingendo una conclusione ravvicinata di Dumfries che sembrava ormai destinata a finire in fondo al sacco. Il Diavolo si fa vedere per la prima volta al 35? ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)O (ITALPRESS) – Ilvince in rimonta per 2-1 unemozionante che sembrava già perso, rilanciando le proprie ambizioni di titolo e avvicinando proprio l'in vetta alla classifica. Decisiva la doppietta di, dopo il gol di Perisic che aveva sbloccato il risultato. Il primo tempo è quasi totalmente in favore dei nerazzurri, che al 10? si rendono pericolosi con un mancino dal limite di Brozovic, poi neutralizzato in due tempi da Maignan dopo una deviazione fortuita di Kalulu. Un quarto d'ora più tardi è Barella a provarci di destro da ottima posizione, ma la sfera termina a lato di poco. Al 28? Maignan si supera nuovamente, respingendo una conclusione ravvicinata di Dumfries che sembrava ormai destinata a finire in fondo al sacco. Il Diavolo si fa vedere per la prima volta al 35? ...

