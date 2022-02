I Giochi (non solo olimpici) di Putin (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando Vladimir Putin è in difficoltà con l’occidente, compie un viaggio della speranza in oriente. La “svolta a est” del Cremlino era iniziata, per una coincidenza forse nemmeno troppo casuale, nei giorni di un’altra Olimpiade invernale, quella di Sochi nel 2014, negli stessi giorni in cui l’Ucraina rompeva l’abbraccio con Mosca nella rivolta sul Maidan. Qualcuno sostiene che proprio a Sochi Putin abbia maturato la decisione di annettere la Crimea, che l’avrebbe espulso dai salotti buoni della diplomazia occidentale, e spinto a cercare consolazione a Pechino, che lo ha accolto con passerelle rosse e sontuosi pacchetti di accordi bilaterali in qualunque campo della cooperazione. Otto anni dopo, nel giorno dell’apertura dei Giochi di Pechino, mentre l’Ucraina è al centro dell’attenzione internazionale, circondata da tre lati da più di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando Vladimirè in difficoltà con l’occidente, compie un viaggio della speranza in oriente. La “svolta a est” del Cremlino era iniziata, per una coincidenza forse nemmeno troppo casuale, nei giorni di un’altra Olimpiade invernale, quella di Sochi nel 2014, negli stessi giorni in cui l’Ucraina rompeva l’abbraccio con Mosca nella rivolta sul Maidan. Qualcuno sostiene che proprio a Sochiabbia maturato la decisione di annettere la Crimea, che l’avrebbe espulso dai salotti buoni della diplomazia occidentale, e spinto a cercare consolazione a Pechino, che lo ha accolto con passerelle rosse e sontuosi pacchetti di accordi bilaterali in qualunque campo della cooperazione. Otto anni dopo, nel giorno dell’apertura deidi Pechino, mentre l’Ucraina è al centro dell’attenzione internazionale, circondata da tre lati da più di ...

Advertising

RaiDue : È il momento più emozionante delle #Olimpiadi È il momento che sancisce l'inizio dei giochi. Tutto pronto al Nati… - Agenzia_Ansa : PECHINO2022 | Al via i Giochi invernali, tutte le gare, le curiosità , gli aggiornamenti e gli approfondimenti da n… - ignaziocorrao : Mentre tutti erano presi dai giochi di palazzo, ieri a perdere non è stata solo la politica italiana, costretta a r… - mario68408726 : RT @GioiaTeo: Ho detto che voglio il cazzo e lui non me lo voleva dare... Me lo sono preso! Buon Halloween! #TeoeGioia #Halloween #giochi #… - Pasqual01029538 : @Nenonet1 Se I mercati non apprezzavano il lavoro di Draghi lo avrebbero fatto fuori con i giochi di palazzo come hanno fatto con Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi non Salvini si tiene Speranza e Lamorgese ...il 30% del Pnrr Nell'elezione del presidente della Repubblica i principali avversari di fatto non ... Dopo aver assistito ai giochi tra i partiti, il premier ha deciso di cominciare a tessere la sua tela,...

Il decrepito sistema dei partiti esulta dopo la sua sconfitta ... per uno che ha passato quello che ho passato io non c'è un 27 gennaio, sono tutti i giorni ... Dopo aver assistito ai giochi tra i partiti, il premier ha deciso di cominciare a tessere la sua tela, ...

“Corona tip” e non più “acchiapparella”: la pandemia ha cambiato i giochi dei bambini L'HuffPost Biathlon, Dorothea Wierer: “Ero sempre stanca, avevo problemi alla tiroide; ora va meglio” La cura ha dato i suoi frutti, come dimostrato dalla vittoria casalinga nella mass start di Anterselva; la forma fisica sembra dunque recuperata, in tempo per i Giochi Olimpici, e chissà che non ...

Cina da "preda" a "predatore" nel giro di due Olimpiadi Il futuro è una giostra e Beijing non è mai stata così vicina. Il simbolo è un uomo stilizzato in vernice bianca in campo rosso. Si muove senza sapere dove andare. Le mascotte sono cinque Fuwa, ...

...il 30% del Pnrr Nell'elezione del presidente della Repubblica i principali avversari di fatto... Dopo aver assistito aitra i partiti, il premier ha deciso di cominciare a tessere la sua tela,...... per uno che ha passato quello che ho passato ioc'è un 27 gennaio, sono tutti i giorni ... Dopo aver assistito aitra i partiti, il premier ha deciso di cominciare a tessere la sua tela, ...La cura ha dato i suoi frutti, come dimostrato dalla vittoria casalinga nella mass start di Anterselva; la forma fisica sembra dunque recuperata, in tempo per i Giochi Olimpici, e chissà che non ...Il futuro è una giostra e Beijing non è mai stata così vicina. Il simbolo è un uomo stilizzato in vernice bianca in campo rosso. Si muove senza sapere dove andare. Le mascotte sono cinque Fuwa, ...