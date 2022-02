Elisa: «La leggerezza è provare a restare me stessa» (Di domenica 6 febbraio 2022) 21 anni. Sono una vita e paiono un istante. Quando Amadeus ha pronunciato la frase: «Dopo 21 anni Elisa torna a Sanremo» immagino che tutti, certamente tanti, avranno avuto quel brivido che preclude a un: «Non può essere, non può essere passato tanto tempo». E poi lei è scesa. Bianca, candida, lucente, leggera. E sì. Gli anni sono passati, ma restano comunque un battito d’ali se sono trascorsi nell’amore. «Per me è importante rimanere connessa – racconta la cantante – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 febbraio 2022) 21 anni. Sono una vita e paiono un istante. Quando Amadeus ha pronunciato la frase: «Dopo 21 annitorna a Sanremo» immagino che tutti, certamente tanti, avranno avuto quel brivido che preclude a un: «Non può essere, non può essere passato tanto tempo». E poi lei è scesa. Bianca, candida, lucente, leggera. E sì. Gli anni sono passati, ma restano comunque un battito d’ali se sono trascorsi nell’amore. «Per me è importante rimanere connessa – racconta la cantante – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

