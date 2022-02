Argentina Open 2022 | al via delle qualificazioni Giannessi e Cecchinato

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia prenderà il viadell’, torneo Atp 250, con due atleti: Alessandroe Marco. Sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, conosciuto come la “Cattedrale del tennis argentino”, seconda tappa del “Golden Swing” in America Latina, il 31enne di La Spezia (n.184 Atp) deve vedersela subito con il boliviano Hugo Dellien, terza testa di serie del seeding cadetto. Il 28enne di Trinidad ha vinto tre su quattro sconti diretti con l’azzurro, l’ultimo in ordine di tempo nelledegli US2021. Il 29enne palermitano (n.98 Atp) è invece il principale favorito, vincitore di questo torneo nel 2019, ...

