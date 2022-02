Anche Amazon alza i prezzi: il rincaro degli abbonamenti è iniziato (Di sabato 5 febbraio 2022) Il colosso dell’e-commerce annuncia un aumento nel prezzo delle sottoscrizioni annuali e mensili. Il rincaro, che al momento riguarda solo gli Stati Uniti, dovrebbe coprire i maggiori costi sostenuti dalla società per il rincaro dei trasporti e l’aumento del costo del lavoro. Nonostante il raddoppio dei profitti, Amazon aumenterà il costo delle sottoscrizioni – ComputerMagazine.itNonostante l’aumento nei profitti, è tempo di rincari in casa Amazon. Nell’ultimo trimestre del 2021 la società ha quasi raddoppiato i profitti; complici Anche le restrizioni applicate in molti Paesi del mondo, che hanno spinto i consumatori verso l’e-commerce a scapito del retail. Infatti negli ultimi tre mesi dell’anno appena trascorso, i profitti sono stati di 14,32 miliardi, con ricavi complessivi per ... Leggi su computermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Il colosso dell’e-commerce annuncia un aumento nel prezzo delle sottoscrizioni annuali e mensili. Il, che al momento riguarda solo gli Stati Uniti, dovrebbe coprire i maggiori costi sostenuti dalla società per ildei trasporti e l’aumento del costo del lavoro. Nonostante il raddoppio dei profitti,aumenterà il costo delle sottoscrizioni – ComputerMagazine.itNonostante l’aumento nei profitti, è tempo di rincari in casa. Nell’ultimo trimestre del 2021 la società ha quasi raddoppiato i profitti; complicile restrizioni applicate in molti Paesi del mondo, che hanno spinto i consumatori verso l’e-commerce a scapito del retail. Infatti negli ultimi tre mesi dell’anno appena trascorso, i profitti sono stati di 14,32 miliardi, con ricavi complessivi per ...

