Al via la finalissima. E la Ferilli si prende la scena (Di sabato 5 febbraio 2022) Il super ospite canoro della serata è Marco Mengoni. Massima allerta per una manifestazione no vax non autorizzata nei pressi del teatro Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Il super ospite canoro della serata è Marco Mengoni. Massima allerta per una manifestazione no vax non autorizzata nei pressi del teatro

Advertising

ilGiunco : Al via la finalissima di #Sanremo2022! Per chi tifate? E come mai proprio per La rappresentante di lista?… - eleonoraferro11 : RT @icantchangesp: Comunque si per carità Basciano simpatico e tutto, ma Gianmaria per me è altra storia. Mi mancherà da morire, meritava l… - LauraDonati11 : RT @icantchangesp: Comunque si per carità Basciano simpatico e tutto, ma Gianmaria per me è altra storia. Mi mancherà da morire, meritava l… - Susy56069011 : RT @icantchangesp: Comunque si per carità Basciano simpatico e tutto, ma Gianmaria per me è altra storia. Mi mancherà da morire, meritava l… - jezzlieJ : RT @icantchangesp: Comunque si per carità Basciano simpatico e tutto, ma Gianmaria per me è altra storia. Mi mancherà da morire, meritava l… -