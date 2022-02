WWE | Termina ufficialmente la run in singolo di Big E

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ormai è oltre un mese che vediamo Big E sui nostri schermi senza la cintura da campione WWE dopo averla persa nel ppv Day One. La sua run con il titolo massimo di Raw ha lasciato i fan e lo stesso Big E con l’amaro in bocca, sia per la sua esecuzione che per il brusco finale caratterizzato da un inserimento all’ultimo secondo dell’ormai ex campione WWE Brock Lesnar vista la positività al Covid 19 del suo precedente avversario. I sogni di rivalsa di Big E però dovranno probabilmente attendere in quanto potrebbe non competere nel giro titolato ancora per un bel po’. Ritorno nella scena tag team Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter, lo spostamento a Smackdown del membro del New Day sarebbe un chiaro indicatore del fatto che la run indi Big E ègiunta al termine: ...