WWE: Roman Reigns vs. Brock Lesnar avrà entrambi i titoli massimi in palio? (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Royal Rumble ha lasciato l'amaro in bocca a parecchi fan, ma in compenso abbiamo avuto diversi colpi di scena sul fronte titolato. Roman Reigns ha perso per squalifica contro Seth Rollins, ma distruggendolo nel post match, ed è intervenuto durante il match tra Lesnar e Lashley, costando il titolo alla Bestia e riprendendo con sé il proprio consigliere speciale Paul Heyman. Brock a Raw, da fresco vincitore della Rumble, ha annunciato che sfiderà Reigns per il titolo Universale, e come se non bastasse, parteciperà all'Elimination Chamber per il titolo WWE. La domanda, quindi, sorge spontanea: a WrestleMania sarà title vs. title match? Si va verso quella direzione Secondo Dave Meltzer, diversi membri del team creativo della WWE hanno l'impressione che Vince McMahon seguirà la strada della ...

