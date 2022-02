Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, CODE SULLO SVINCOLO DI ORTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN USCITA SULLLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, PERMANGONO CODE DA VIA DI VALLERANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA PER ...