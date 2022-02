Turismo, da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi arriva servizio di tutoring on line (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un supporto personalizzato gratuito realizzato da un esperto per affrontare le tematiche più rilevanti in questo momento Dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi arriva il servizio tutoring on lineper le imprese del settore Turismo. Tra gli obiettivi: riprogettare l’offerta turistica e il ruolo del Turismo di prossimità, promozione e web advertising, comunicazione digitale al tempo del Coronavirus, Facebook e la targetizzazione profilata, Instagram e il potere delle immagini, Linkedin dal B2B al B2C fino al H2H, GoogleMyBusiness e l’importanza della geolocalizzazione, Web Analytics, CRM, Cultura 4.0. Durata: da 1 a 3 ore per ciascuna impresa. Destinatari: imprese ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un supporto personalizzato gratuito realizzato da un esperto per affrontare le tematiche più rilevanti in questo momento Dalladidiilonper le imprese del settore. Tra gli obiettivi: riprogettare l’offerta turistica e il ruolo deldi prossimità, promozione e web advertising, comunicazione digitale al tempo del Coronavirus, Facebook e la targetizzazione profilata, Instagram e il potere delle immagini, Linkedin dal B2B al B2C fino al H2H, GoogleMyBusiness e l’importanza della geolocalizzazione, Web Analytics, CRM, Cultura 4.0. Durata: da 1 a 3 ore per ciascuna impresa. Destinatari: imprese ...

