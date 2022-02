Trend capelli 2022 | i tagli che caratterizzeranno i look maschili ma non solo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Con l’arrivo delarrivano anche i nuovi trend in termini di hairstyle:da copiare e da provare per rimanere al passo con i tempi. Durante la Milano Fashion Week, Barberino’s, ha individuato i 5cheil, un anno che, raccolta l’eredità del 2021, sarà un vero e proprio ritorno al futuro che riporterà in auge idegli anni Settanta e Ottanta, ma trasformandoli con un tocco moderno e una sempre maggiore inclusività, traaudaci e giochi di lunghezze. Mullets, il ritorno degli anni Ottanta Dopo essersi fatto notare nel 2021 — complice anche il cambio didi Damiano David, frontman dei Måneskin —, il Mullet sarà protagonista anche del. Nato negli anni ’80, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Trend capelli

...vedente nella serie Rai Blanca - sfoggia da tempo un long bob perfettamente in linea con i... i beauty look delle co - conduttrici del Festival guarda le foto Leggi anche › Tagli......75 punti), Rasoi Donna (+23,53), Cappuccinatori (+18,93), App cucina (+17,04),(+16,21) e ...che appare destinato a continuare almeno per alcuni mesi e, forse per tutto il primo semestre ...