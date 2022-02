Traffico Roma del 04-02-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è la diramazione disud è interna tra la Cassia bis e La Rusticaincolonnato sul tratto Urbano della A24 uscendo daa partire da Viale della Serenissima fino a Tor Cervara i lavori rallentano gli spostamenti in tangenziale verso San Giovanni file tra Corso di Francia e viale della Moschea qualche difficoltà anche in direzione dello Stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini a via delle Valli la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in via Trionfale tra via del Forte Trionfale via Giuseppe Taverna in direzione del raccordo medesimi viaggio in via Ostiense per un altro incidente avvenuto all’altezza di via Monte del finocchio Qui rallentamenti nei due sensi di marcia auto in fila ...