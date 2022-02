The Bricklayer | Nina Dobrev e Aaron Eckhart star del thriller

Ultime Notizie dalla rete : The Bricklayer

Movieplayer.it

La squadra di Attacco al potere - Eckhart, Butler e Millennium Media - si riunisce per un action dal regista di Cliffhanger...Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline , Aaron Eckhart sarà il protagonista di '', thriller d'azione di Renny Harlin ('Die Hard 2', 'Nella mente del serial killer', 'L'esorcista - La genesi'), le cui riprese dovrebbero iniziare a marzo in Europa. Aaron Eckhart, la ...Nina Dobrev sarà la protagonista dell'action-thriller The Bricklayer accanto all'attore Aaron Eckhart. Le riprese del progetto inizieranno a marzo in Europa con la regia di Renny Harlin ...EXCLUSIVE: The Vampire Diaries and xXx: Return Of Xander Cage star Nina Dobrev has joined Aaron Eckhart (The Dark Knight) in action-thriller The Bricklayer, which will start next month in Europe.