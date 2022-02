“T’Ammore, the Spirit of Naples”, al Parioli il tributo alla canzone classica napoletana (Di venerdì 4 febbraio 2022) “T’Ammore, the Spirit of Naples” è la ripresa di uno spettacolo con la direzione artistica di Franco Dragone, che rende omaggio alla canzone classica napoletana e alle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni. Il repertorio propone brani tratti dal repertorio della canzone classica napoletana e dei balli popolari campani alternati a brani originali strumentali e vocali di nuova composizione. Tra i brani classici e tradizionali vi sono: “Mandulinata a Napule”, “O sole Mio”, “I’ Te Vurria Vasà”, “O paese d’o sole”, “A Città ‘e Pulecenella”, “S’mm’e Napule paisà”, “Napule è”, “Tarantella di Ricci”, “O Cafè”, “Torna a Surriento”, “Vesuvio”, “Sangiuvannari”, “Tu Vuò Fà ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) “, theof” è la ripresa di uno spettacolo con la direzione artistica di Franco Dragone, che rende omaggioe alle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni. Il repertorio propone brani tratti dal repertorio dellae dei balli popolari campani alternati a brani originali strumentali e vocali di nuova composizione. Tra i brani classici e tradizionali vi sono: “Mandulinata a Napule”, “O sole Mio”, “I’ Te Vurria Vasà”, “O paese d’o sole”, “A Città ‘e Pulecenella”, “S’mm’e Napule paisà”, “Napule è”, “Tarantella di Ricci”, “O Cafè”, “Torna a Surriento”, “Vesuvio”, “Sangiuvannari”, “Tu Vuò Fà ...

Advertising

OndeIndie : “T’Ammore, the Spirit of Naples”, al Parioli il tributo alla canzone classica napoletana - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - “T'Ammore, the Spirit of Naples”, canzone napoletana e danze campane protagoniste al Parioli di Roma https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - “T'Ammore, the Spirit of Naples”, canzone napoletana e danze campane protagoniste al Parioli di Roma https… - roma_magazine : SPETTACOLI - “T'Ammore, the Spirit of Naples”, canzone napoletana e danze campane protagoniste al Parioli di Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - “T'Ammore, the Spirit of Naples”, canzone napoletana e danze campane protagoniste al Parioli di Roma https… -

Ultime Notizie dalla rete : T’Ammore the È morto Toni Santagata, era l’autore di Quant’è bello lu primm’ammore censurata dalla Rai Music Fanpage