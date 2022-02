Sindaco Turano Lodigiano | ' Le piccole comunità devono unirsi'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Voglio lanciare un appello agli amministratori: il valore aggiunto dei piccoli comuni, chemantenere la propria identità, è quello di associarsi,, fare massa critica, per potersi dare tutti gli strumenti" e "noi, come amministrazione, siamo a disposizione per dare tutto l'apporto di esperienza a coloro che vogliono contribuire a questo processo di transizione ecologica ed energetica". Così Emiliano Lottaroli,di, oggi in occasione dell'inaugurazione dellaenergetica rinnovabile.

... già altamente virtuoso dal punto di vista ecologico - ambientale, anche in senso economico e sociale" commenta ilEmiliano Lottaroli. La comunità energetica diLodigiano è gestita da ...Domani l'evento di presentazione/inaugurazione via web Qui il link per il collegamento alla diretta su Facebook: https://fb.me/e/ 1MKvI7oN9 INTERVERRANNO - Emiliano Lottaroli,di...Così Emiliano Lottaroli, sindaco di Turano Lodigiano, oggi in occasione dell'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile.4 febbraio 2022 – È stata inaugurata oggi SOLISCA, la comunità energetica rinnovabile del comune di Turano Lodigiano, la prima in Lombardia. Avviata a ottobre 2020, è entrata in funzione ed è oggi tra ...