Serena Bortone inopportuna con la domanda a Michele Bravi ma lui sa difendersi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Scivolone perche nell’intervistare Michellein collegamento con Oggi è un altro giorno non solo è andata oltre Sanremo 2022 ma ha posto unaindelicata. Quellaposta sul finire dell’intervista, a distanza e lanciata come ultima e quindi con poco tempo a disposizione, sull’incidente stradale in cui è morta una persona non andava fatta.per quel dramma aveva smesso di fare musica e di vivere ma quando è tornato ne ha parlato; nei modi e nei tempi giusti ha tirato fuori con la giusta delicatezza un dolore che non era solo suo, era quella la sua tragedia. Ladiin un attimo ha trasformato una bella intervista in cui si parlava di Sanremo, di musica e ...

Advertising

fedeblen : Serena Bortone l’UNICA a fare una domanda così indiscreta, Michele sta a Sanremo per la musica e le interviste anne… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - enricas7 : RT @chiaralacattiva: serena bortone:“come ti senti dopo aver fatto l’incidente?” Michele Bravi:“ora voglio pensare solo alla musica..il re… - Unf_Tweet : - dmtbxluv : RT @chiaralacattiva: serena bortone:“come ti senti dopo aver fatto l’incidente?” Michele Bravi:“ora voglio pensare solo alla musica..il re… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Blanco, che insieme a Mahmood porta a una delle canzoni più apprezzate dalla critica e dal pubblico, viene intercettato dall'inviato di e risponde alle domande della conduttrice. Il cantante 19enne ha stupito per il talento e anche per gli outfit in queste serate di Sanremo. Il brano si intitola 'Brividi'. Leggi anche > Blanco a Oggi è un altro giorno Davanti ...Orietta Berti continua a divertire con il suo essere genuina e ironica. Ospite di dacommenta e non rilascia molte anticipazioni. Su una cosa la cantante è sicura: 'Per l'Europeo (Eurovision ndr) La Rappresentante di Lista va forte'. Leggi anche > Orietta Berti, la ...Domani sera ci sarà il gran finale di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo e tra i 25 artisti che concorrono per la vittoria c’è anche Michele Bravi che è stato ospite da Serena Bortone ad ...Orietta Berti continua a divertire con il suo essere genuina e ironica. Ospite di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone commenta Sanremo 2022 e non rilascia molte anticipazioni. Su una cosa la ...