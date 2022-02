Sci alpino, Dominik Paris: “La seconda prova non è andata male, mi scappavano un po’ i piedi” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella nottata italiana abbiamo assistito alla seconda prova della discesa maschile di sci alpino di Yanqing, valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Un allenamento che ha iniziato a darci qualche indicazione più precisa su quel che vedremo domenica (ore 4.00) in vista della gara che assegnerà le medaglie con i Cinque Cerchi. Domani, giova ricordarlo, sempre alle ore 4.00 italiane, andrà in scena la terza ed ultima sessione di allenamento e, in quel momento, tutti gli specialisti della velocità dovranno scoprire le proprie carte. La prova numero 2, ad ogni modo, ha visto chiudere al comando il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con il tempo di 1:43.72, confermandosi, anche se c’erano pochi dubbi, uno degli atleti da battere in questa gara. Primo degli azzurri, in quinta posizione, il nostro ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella nottata italiana abbiamo assistito alladella discesa maschile di scidi Yanqing, valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Un allenamento che ha iniziato a darci qualche indicazione più precisa su quel che vedremo domenica (ore 4.00) in vista della gara che assegnerà le medaglie con i Cinque Cerchi. Domani, giova ricordarlo, sempre alle ore 4.00 italiane, andrà in scena la terza ed ultima sessione di allenamento e, in quel momento, tutti gli specialisti della velocità dovranno scoprire le proprie carte. Lanumero 2, ad ogni modo, ha visto chiudere al comando il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con il tempo di 1:43.72, confermandosi, anche se c’erano pochi dubbi, uno degli atleti da battere in questa gara. Primo degli azzurri, in quinta posizione, il nostro ...

