Sanremo 2022, Eleonora Daniele a Stefano Coletta: “Sembra che siamo un po’ ubriachelli, ci scusi”. La replica del Direttore di Rai 1 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la puntata di Storie Italiane di oggi 4 febbraio, Eleonora Daniele si è collegata anche con Stefano Coletta, il Direttore di Rai 1. “Salve Direttore, ci scusi stamattina Sembra che siamo un po’ ubriachelli ma non abbiamo bevuto, veramente”, così la conduttrice ha ironicamente salutato Coletta per poi chiedergli un parere sulla puntata del Festival di Sanremo andata in onda ieri 3 febbraio. “Diciamo che qui a Sanremo siamo effettivamente ubriachi per le tre ore di sonno a notte – ha detto Coletta -. Anche ieri sera un dato straordinario che è il risultato di una libertà creativa. Ieri sera è stata la serata di Drusilla che, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Durante la puntata di Storie Italiane di oggi 4 febbraio,si è collegata anche con, ildi Rai 1. “Salve, cistamattinacheun po’ma non abbiamo bevuto, veramente”, così la conduttrice ha ironicamente salutatoper poi chiedergli un parere sulla puntata del Festival diandata in onda ieri 3 febbraio. “Diciamo che qui aeffettivamente ubriachi per le tre ore di sonno a notte – ha detto-. Anche ieri sera un dato straordinario che è il risultato di una libertà creativa. Ieri sera è stata la serata di Drusilla che, con ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - statodelsud : Chi è Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice a Sanremo 2022: 21 curiosità sull’attrice - donasorry : @Sanremo__2022 Ma stessero tutti a casa, tanto per come votano... -