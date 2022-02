Sanremo 2022 | è il giorno di Maria Chiara Giannetta A Drusilla una trasmissione tutta sua?

Leggi su amica

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Finalmente la serata delle cover e dei duetti. Una delel più attese e amate dai fan di. Ne ascolteremo delle belle, promette Amadeus, questa sera affiancato da, quarta conduttrice di. Foto Ansa Asi danno numeri come se non ci fosse un domani. Perché i record di ascolti (anche ieri sera quasi 10 milioni di telespettatori per il 54 per cento di share) fa camminare tre metri sopra il cielola squadra del Festival. Che diventano 8 quando Amadeus annuncia in conferenza stampa di aver ricevuto la telefonata del Presidente Sergio Mattarella. Che stasera ritorna con uno degli appuntamenti più attesi: la serata delle cover e dei duetti. Che porterà all’Ariston una lunghissima ...