Sanremo 2022, Beppe Vessicchio ci sarà oggi nella quarta serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa sera, 4 febbraio 2022, nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle Cover, Beppe Vessicchio ci sarà. Finalmente dunque vedremo il celebre maestro sul palco dell'Ariston, a dirigere Le Vibrazioni. Come mai non era presente nelle prime serate? Il popolare direttore d'orchestra era risultato positivo pochi giorni prima dell'inizio del Festival, riuscendo a guarire dopo circa cinque giorni. La sua presenza sembrava quindi confermata, ma invece finora non ha potuto presenziare. Anche se negativo, questo non è bastato a Beppe Vessicchio per arrivare in forma fino alla serata di ieri, e quindi ha dovuto cedere il podio. A dirigere l'orchestra per il brano Tantissimo (tra i coautori della ...

