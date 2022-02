Rocca Cencia, minimarket da “incubo”: sfilza di irregolarità, sequestri di cibo e maxi multa (Di venerdì 4 febbraio 2022) minimarket degli “orrori” in zona Rocca Cencia, a Roma. Gli agenti della polizia locale del gruppo VI Torri, unitamente con la polizia di stato del VI Distretto Casilino hanno sequestrato ben 30 kg di generi alimentari, compresa un’ingente quantità di pesce, carne e prodotti vegetali. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 3 febbraio 2022 nell’ambito di alcuni controlli sul territorio. Gli alimenti sequestrati erano surgelati e privi delle indicazioni di tracciabilità, provenienza degli alimenti e della specifica dei prezzi di vendita. Nello specifico, dei 30 kg sequestrati, 18 kg erano prodotti ittici, 7,5 kg erano alimenti di origine animale e 10 kg appartenevano ai genere vegetali. Le sanzioni ammontano a un totale di circa 3000 euro. Leggi anche: Roma, blitz antidroga dei carabinieri: 5 arresti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022)degli “orrori” in zona, a Roma. Gli agenti della polizia locale del gruppo VI Torri, unitamente con la polizia di stato del VI Distretto Casilino hanno sequestrato ben 30 kg di generi alimentari, compresa un’ingente quantità di pesce, carne e prodotti vegetali. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 3 febbraio 2022 nell’ambito di alcuni controlli sul territorio. Gli alimenti sequestrati erano surgelati e privi delle indicazioni di tracciabilità, provenienza degli alimenti e della specifica dei prezzi di vendita. Nello specifico, dei 30 kg sequestrati, 18 kg erano prodotti ittici, 7,5 kg erano alimenti di origine animale e 10 kg appartenevano ai genere vegetali. Le sanzioni ammontano a un totale di circa 3000 euro. Leggi anche: Roma, blitz antidroga dei carabinieri: 5 arresti su Il Corriere della Città.

