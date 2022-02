Per l'Aci due nomine prestigiose negli organi della Fia (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Giuseppe Redaelli (presidente AC Varese e Sias) e Monica Mailander (presidente Fondazione Gino Macaluso) sono stati nominati, rispettivamente, presidente della “CHI” (International Historic Commission), la Commissione mondiale della Fia (Fèdèration Internationale de l'Automobile) che si occupa di auto storiche, e componente del senato Fia.nomine che sottolineano il rilievo internazionale dell'Automobile Club d'Italia in materia di motorismo storico, sin dal 1934, quando l'Aci fu tra i soci fondatori e sostenitori del Museo dell'Auto di Torino. La CHI, Commissione Storica Internazionale, è composta da 30 membri, in rappresentanza di tutti i club storici affiliati alla Fia, e promuove conservazione e godimento dei veicoli storici. Il senato Fia, in quanto organo superiore della Federazione, dibatte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Giuseppe Redaelli (presidente AC Varese e Sias) e Monica Mailander (presidente Fondazione Gino Macaluso) sono stati nominati, rispettivamente, presidente“CHI” (International Historic Commission), la Commissione mondialeFia (Fèdèration Internationale de l'Automobile) che si occupa di auto storiche, e componente del senato Fia.che sottolineano il rilievo internazionale dell'Automobile Club d'Italia in materia di motorismo storico, sin dal 1934, quando l'Aci fu tra i soci fondatori e sostenitori del Museo dell'Auto di Torino. La CHI, Commissione Storica Internazionale, è composta da 30 membri, in rappresentanza di tutti i club storici affiliati alla Fia, e promuove conservazione e godimento dei veicoli storici. Il senato Fia, in quanto organo superioreFederazione, dibatte ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Per l’Aci due nomine prestigiose negli organi della Fia - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Per l’Aci due nomine prestigiose negli organi della Fia -… - ItaliaNotizie24 : Per l’Aci due nomine prestigiose negli organi della Fia - Aaronxi98 : @beelahs Massa rises vec jo per aci....me se de una a la que no li farà tanta gracia ???????? - FacadeAle : Alessandra Rosa, Aci. Lavoriamo per favorire una mobilità integrata e sostenibile -

Ultime Notizie dalla rete : Per Aci Aeroporti di Roma, adesione alla "Dichiarazione di Tolosa" per un futuro a emissioni zero Olivier Jankovec , Direttore Generale di ACI EUROPE ha dichiarato: "Tutti gli aeroporti che sottoscrivono questa Dichiarazione stanno facendo una differenza tangibile per il nostro futuro in termini ...

Dichiarazione di Tolosa: Assaeroporti sostiene accordo su iniziativa di ACI Europe A livello comunitario, la Dichiarazione è stata firmata, in rappresentanza del settore aeroportuale, da ACI Europe, e da oltre 200 scali in tutto il Continente. Per l'Italia, la Dichiarazione è stata ...

l'Automobile l'Automobile - ACI Per l’Aci due nomine prestigiose negli organi della Fia Nomine che sottolineano il rilievo internazionale dell’Automobile Club d’Italia in materia di motorismo storico, sin dal 1934, quando l’Aci fu tra i soci fondatori e sostenitori del Museo dell’Auto di ...

Aeroporti di Roma, adesione alla "Dichiarazione di Tolosa" per un futuro a emissioni zero Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI EUROPE ha dichiarato: “Tutti gli aeroporti che sottoscrivono questa Dichiarazione stanno facendo una differenza tangibile per il nostro futuro in termini di ...

Olivier Jankovec , Direttore Generale diEUROPE ha dichiarato: "Tutti gli aeroporti che sottoscrivono questa Dichiarazione stanno facendo una differenza tangibileil nostro futuro in termini ...A livello comunitario, la Dichiarazione è stata firmata, in rappresentanza del settore aeroportuale, daEurope, e da oltre 200 scali in tutto il Continente.l'Italia, la Dichiarazione è stata ...Nomine che sottolineano il rilievo internazionale dell’Automobile Club d’Italia in materia di motorismo storico, sin dal 1934, quando l’Aci fu tra i soci fondatori e sostenitori del Museo dell’Auto di ...Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI EUROPE ha dichiarato: “Tutti gli aeroporti che sottoscrivono questa Dichiarazione stanno facendo una differenza tangibile per il nostro futuro in termini di ...