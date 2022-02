Pechino 2022 | Elena Curtoni in isolamento dopo un contatto diretto con positivo sul volo verso la Cina

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Come era già accaduto l’estate scorsa in occasione dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo, anche per quanto riguarda la kermesse con i Cinque Cerchi di, il convitato di pietra è, e rimane, il Covid-19. La pandemia che sta funestando il mondo da ormai due anni, infatti, stringe la sua morsa anche in occasione della manifestazione olimpica in terra cinese e, purtroppo, sembra colpire in maniera particolare la pattuglia azzurra. E’ di questa notte la notizia della positività dello slittinista Kevin Fischnaller che, gioco forza, ha già dovuto dire addio alla sua seconda partecipazione sul palcoscenico più importante. Ma, le brutte notizie, non si fermano qui. Oltre all’inevitabileanche per suo cugino Dominik, essendo compagni di stanza, la nostra spedizione deve fare fronte ad un altro problema spinoso, questa volta ...