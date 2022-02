Omicidio Rosa Alfieri, la madre dell'assassino: "Non è più mio figlio" (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Non è più mio figlio. Ne facciano quello che vogliono, io son pronta anche a testimoniare contro di lui". E' continuamente rotta dal pianto la voce della madre di Elpidio D'Ambra, il 31enne che Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Non è più mio. Ne facciano quello che vogliono, io son pronta anche a testimoniare contro di lui". E' continuamente rotta dal pianto la vocedi Elpidio D'Ambra, il 31enne che

Advertising

romatoday : Omicidio Rosa Alfieri, la madre dell'assassino: 'Non è più mio figlio' - PalermoToday : Omicidio Rosa Alfieri, la madre dell'assassino: 'Non è più mio figlio' - Electrified_Acc : NapoliToday: Omicidio Rosa, la madre dell'assassino: 'Non è più mio figlio'. - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Fermato a #Napoli Elpidio D'Ambra, il 31enne ricercato dai Carabinieri per l’omicidio di Rosa Alfieri. La giovane donn… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Fermato a #Napoli Elpidio D'Ambra, il 31enne ricercato dai Carabinieri dopo l'omicidio di Rosa Alfieri. La 24enne è st… -