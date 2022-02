Novak Djokovic e l’incontro con il presidente serbo: “Ti ringrazio molto…” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli Australian Open sono terminati, ma la coda polemica che hanno generato non accenna a spegnersi. Novak Djokovic non ha potuto prendere parte al torneo australiano perché non è vaccinato contro il Covid-19, la malattia virale esplosa nel 2019 che ancora oggi imperversa nel mondo. Ha destato enorme scalpore l’incontro tra il numero uno del tennis mondiale ed il numero uno della Serbia. Novak Djokovic torna a far parlare di sé Un incontro estremamente criticato dall’opinione pubblica. Novak Djokiovic, diventato una delle bandiere più fulgide dei No Vax, si è visto con Aleksandar Vucic, presidente serbo. Due numeri uno, nei rispettivi campi, che hanno parlato di quanto avvenuto in Australia, con il tennista che non ha potuto partecipare al torneo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli Australian Open sono terminati, ma la coda polemica che hanno generato non accenna a spegnersi.non ha potuto prendere parte al torneo australiano perché non è vaccinato contro il Covid-19, la malattia virale esplosa nel 2019 che ancora oggi imperversa nel mondo. Ha destato enorme scalporetra il numero uno del tennis mondiale ed il numero uno della Serbia.torna a far parlare di sé Un incontro estremamente criticato dall’opinione pubblica.Djokiovic, diventato una delle bandiere più fulgide dei No Vax, si è visto con Aleksandar Vucic,. Due numeri uno, nei rispettivi campi, che hanno parlato di quanto avvenuto in Australia, con il tennista che non ha potuto partecipare al torneo ...

