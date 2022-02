Milano | sparatoria in piazza Monte Falterona | polizia arresta un rapper

(Di venerdì 4 febbraio 2022), 4 feb. (Adnkronos) - La, coordinata dalla Procura di, un uomo di 32 anni,noto come Kappa 24k, per detenzione e porto sulla pubblica via di un'arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico affollato. In zona San Siro, a Legnano e a Motta Visconti, inoltre, sono state effettuate alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi da fuoco e relativo munizionamento. Nelladell'8 gennaio scorso in, in cui rimase ferito un cittadino egiziano di 26 anni e a seguito della quale lahato un pregiudicato milanese di 51 anni per tentato omicidio, risulta coinvolto il 32enne. Le ...

La Polizia di Stato diha arrestato il 32enne rapper milanese Kappa 24K. L'arresto è stato eseguito per un'ordinanza ... In unadell'8 gennaio, in piazza Monte Falterona, era rimasto ...Ma, una serttimana dopo, c'è stata laper le strade di San Siro, con un 26 enne ferito ... Ecco, perché, la presenza di Lamorgese, che diè stata prefetta, viene letta come un segnale ...Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato il 32enne rapper milanese Kappa_24K, per detenzione e porto sulla pubblica via di arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi ...(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano ... ed esplosione in aria di più colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico affollato. In una sparatoria dell'8 gennaio, in piazza ...