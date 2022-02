Mattarella ha telefonato ad Amadeus per ringraziarlo del suo omaggio a Sanremo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus ha ricevuto una "telefonata bellissima" di Sergio Mattarella, "commosso per il nostro omaggio". Ieri infatti, aprendo la terza serata di Sanremo 2022, il conduttore e direttore artistico del Festival ha dedicato un omaggio al presidente della Repubblica rieletto, che poche ore prima aveva giurato davanti al Parlamento. Amadeus ha espresso "gratitudine e affetto" per il capo dello stato che, dice, è un "punto di riferimento, anche oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento" in cui ha sottolineato anche "l'importanza della cultura e dell'arte, del teatro, del cinema e della musica". Il Festival ha tributato anche un omaggio musicale al presidente dedicandogli "Grande grande grande" di Mina. Qui il video integrale su Rai Play. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha ricevuto una "telefonata bellissima" di Sergio, "commosso per il nostro". Ieri infatti, aprendo la terza serata di2022, il conduttore e direttore artistico del Festival ha dedicato unal presidente della Repubblica rieletto, che poche ore prima aveva giurato davanti al Parlamento.ha espresso "gratitudine e affetto" per il capo dello stato che, dice, è un "punto di riferimento, anche oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento" in cui ha sottolineato anche "l'importanza della cultura e dell'arte, del teatro, del cinema e della musica". Il Festival ha tributato anche unmusicale al presidente dedicandogli "Grande grande grande" di Mina. Qui il video integrale su Rai Play. ...

