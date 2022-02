Marocco, bimbo di cinque anni cade in un pozzo. In corso i soccorsi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marocco – Un bambino è caduto in un pozzo d’acqua nel nord del Marocco. Il bambino, che secondo le prime ricostruzioni dei media locali ha cinque anni e si chiamerebbe Rayan, stava giocando vicino a un pozzo nella città di Tamrout, a 100 chilometri da Chefchaouen. Si ritiene che Ryan sia caduto a una profondità di circa 32 metri attraverso una stretta apertura. I soccorsi, guidati dalla direzione della protezione civile marocchina, sono proseguiti incessantemente da martedì sera. Sebbene il bambino sia caduto a una profondità così grande, le riprese di una telecamera abbassata nel pozzo hanno mostrato che il bambino è ancora vivo e cosciente, anche se sembra che non riesca a muoversi bloccato da qualche ostacolo. Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 4 febbraio 2022)– Un bambino è caduto in und’acqua nel nord del. Il bambino, che secondo le prime ricostruzioni dei media locali hae si chiamerebbe Rayan, stava giocando vicino a unnella città di Tamrout, a 100 chilometri da Chefchaouen. Si ritiene che Ryan sia caduto a una profondità di circa 32 metri attraverso una stretta apertura. I, guidati dalla direzione della protezione civile marocchina, sono proseguiti incessantemente da martedì sera. Sebbene il bambino sia caduto a una profondità così grande, le riprese di una telecamera abbassata nelhanno mostrato che il bambino è ancora vivo e cosciente, anche se sembra che non riesca a muoversi bloccato da qualche ostacolo.

