"Lo fa in bagno": Barù schifato. A chi si riferisce e cosa è successo? (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'igiene rappresenta uno degli argomenti più delicati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La mancanza di condizioni igieniche considerate adeguate è ritornato ad essere un tema discusso dentro la casa più spiata d'Italia e Barù non è riuscito a contenersi ed è esplosa la sua rabbia puntando il dito contro un coinquilino. Il gieffino avrebbe compreso chi sia il responsabile che lascia il bagno molto sporco. Non solo lui, anche Delia Duran ha beccato l'inquilino, subito dopo esseri reso protagonista di un gesto non tanto piacevole. Barù si esprime su Jessica Precedentemente, Barù aveva espresso il suo pensiero riguardo a Jessica Selassié, affermando: "Io spero nell'amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me, che veramente mi sento come un… Non dico… Non faccio, meglio che non faccio ...

