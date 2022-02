LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: miglior tempo per Kilde, bene Paris e Innerhofer. Si nasconde Odermatt (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.42 La nostra DIRETTA LIVE della seconda Prova cronometrata della Discesa libera maschile finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo spettacolo e le emozioni dei Giochi Olimpici Invernali. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 6.40 Johannes Strolz si mette in ventiquattresima posizione e cala così il sipario sulla seconda Prova cronometrata. 6.38 Fra i big si è fatto notare Beat Feuz, decimo ed autore di una parte centrale magistrale. Molto bene anche Mayer e Kriechmayr: entrambi nei primi quindici e brillanti nelle parti più tecniche. Si è nascosto Odermatt con il pettorale 1: il fuoriclasse svizzero è giunto trentasettesimo studiando accuratamente le ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.42 La nostradella secondacronometrata dellalibera maschile finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo spettacolo e le emozioni dei Giochi Olimpici Invernali. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 6.40 Johannes Strolz si mette in ventiquattresima posizione e cala così il sipario sulla secondacronometrata. 6.38 Fra i big si è fatto notare Beat Feuz, decimo ed autore di una parte centrale magistrale. Moltoanche Mayer e Kriechmayr: entrambi nei primi quindici e brillanti nelle parti più tecniche. Si è nascostocon il pettorale 1: il fuoriclasse svizzero è giunto trentasettesimo studiando accuratamente le ...

