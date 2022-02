Latina nel cuore: “Ennesimo incidente tra via Verdi e via Bonaparte. Aspettiamo il morto?” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Latina – “Un paio di giorni fa a Latina si è registrato l’Ennesimo incidente stradale all’altezza dell’incrocio tra via Verdi e via Napoleone Bonaparte, a poca distanza dall’ospedale. Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti”. Lo dichiarano i Consiglieri Comunali di Latina nel cuore Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni “Una vicenda che – proseguono i consiglieri di Latina nel cuore – purtroppo non risulta nuova ai residenti della zona i quali, dopo aver visto avvenire decine di sinistri simili tra loro, invocano ormai da tempo la messa in sicurezza dell’incrocio – senza tuttavia ricevere alcuna risposta dall’attuale amministrazione. Deve ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)– “Un paio di giorni fa asi è registrato l’stradale all’altezza dell’incrocio tra viae via Napoleone, a poca distanza dall’ospedale. Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti”. Lo dichiarano i Consiglieri Comunali dinelDino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni “Una vicenda che – proseguono i consiglieri dinel– purtroppo non risulta nuova ai residenti della zona i quali, dopo aver visto avvenire decine di sinistri simili tra loro, invocano ormai da tempo la messa in sicurezza dell’incrocio – senza tuttavia ricevere alcuna risposta dall’attuale amministrazione. Deve ...

