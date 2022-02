La sostituzione più assurda della storia

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) «Era la prima volta che la mia fidanzata veniva a vedermi giocare. A fine partita mi chiese se quel che aveva visto succedesse sempre. Risposi che non le sarebbe mai più capitato in tutta la sua vita». Lo racconta David James, ex nazionale inglese, professione portiere, a parte in quella cosa che la sua fidanzata aveva appena visto. Quel che aveva visto era una delle sostituzioni più assurdePremier League, e forse anche del calcio d’alto livello. Perché giocatori di movimento diventati per qualche minuto portieri improvvisati a causa di un infortunio o di un’espulsione ne abbiamo visti ormai a decine: alcuni hanno fatto figure meschine, altri trascurabili, con i picchi, almeno in Italia, raggiunti da Francisco Farinós, che nei quarti di finale di Coppa Uefa – nel 2002 – contro il “suo” Valencia, entrò al posto di ...