Intera famiglia di non vaccinati morta a causa del Covid in poco più di un mese (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Una Intera famiglia di Pietraperzia, nell'Ennese, è stata stroncata dal Covid. Tutti avevano scelto di non vaccinarsi, ma in poco più di un mese, tra la fine di dicembre e ieri i cinque componenti del nucleo familiare sono morti a causa del virus, contratto a metà dello scorso dicembre. Il primo a spirare è stato il capofamiglia, un pensionato ottantenne morto in casa poco dopo l'arrivo del 118 chiamato dai familiari per il grave peggioramento delle sue condizioni; poco dopo è stata ricoverata al reparto Covid dell'ospedale Umberto I di Enna la moglie di 78 anni, madre di tre figli anche loro poi deceduti dopo che erano stati ricoverati nello stesso ospedale già in condizioni gravi. Sono morti prima fratello e sorella di 50 e ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Unadi Pietraperzia, nell'Ennese, è stata stroncata dal. Tutti avevano scelto di non vaccinarsi, ma inpiù di un mese, tra la fine di dicembre e ieri i cinque componenti del nucleo familiare sono morti adel virus, contratto a metà dello scorso dicembre. Il primo a spirare è stato il capo, un pensionato ottantenne morto in casadopo l'arrivo del 118 chiamato dai familiari per il grave peggioramento delle sue condizioni;dopo è stata ricoverata al repartodell'ospedale Umberto I di Enna la moglie di 78 anni, madre di tre figli anche loro poi deceduti dopo che erano stati ricoverati nello stesso ospedale già in condizioni gravi. Sono morti prima fratello e sorella di 50 e ...

