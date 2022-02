Il Patto di Stabilità si può migliorare ma il debito deve scendere, avverte Lindner (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il leader dei Liberali tedeschi Christian Lindner ha rilasciato a Repubblica la prima intervista italiana da quando è stato nominato ministro delle Finanze della Germania nel governo guidato da Olaf Scholz. Conosciuto come un «falco», Lindner illustra la sua posizione in vista della discussione europea sul Patto di Stabilità. Il suo ragionamento è che bisogna ridurre i debiti pubblici, anche per non legare le mani alla Bce. Anche se il Patto può migliorare: bisogna «ritagliarsi i margini per investire nel futuro economico», dice, e trovare gli spazi per gli investimenti necessari per garantire alla Ue la transizione ecologica e digitale. «È importante che il debito pubblico dei partner Ue resti nel suo insieme sostenibile», spiega. «Le Banche centrali devono avere la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il leader dei Liberali tedeschi Christianha rilasciato a Repubblica la prima intervista italiana da quando è stato nominato ministro delle Finanze della Germania nel governo guidato da Olaf Scholz. Conosciuto come un «falco»,illustra la sua posizione in vista della discussione europea suldi. Il suo ragionamento è che bisogna ridurre i debiti pubblici, anche per non legare le mani alla Bce. Anche se ilpuò: bisogna «ritagliarsi i margini per investire nel futuro economico», dice, e trovare gli spazi per gli investimenti necessari per garantire alla Ue la transizione ecologica e digitale. «È importante che ilpubblico dei partner Ue resti nel suo insieme sostenibile», spiega. «Le Banche centrali devono avere la ...

