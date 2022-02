Il fantasanremo a Sanremo 2022 divertente si ma un po’ too much (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sinceramente, possiamo dirlo? I cantanti si divertono, noi a casa un po’ meno. Non perchè il fantaSanremo non sia una idea carina, divertente, che dà anche più brio alle esibizioni ma perchè poi c’è un limite a tutto. Lo scopo del gioco dovrebbe essere quello di rispettare le regole e fare punti bonus, senza che ci si renda conto ( esempio Dargen d’Amico modifica il testo della sua canzone e invece di ciao zio Pino dice ciao zia Mara). E invece sul palco è tutto un grazie al pubblico, grazie alla platea, grazie all’orchestra. E se ci fosse una violinista pronta a dare una bacchettata in testa a qualcuno non sarebbe male. Perchè effettivamente si vede proprio che è tutto forzato: il 5 ad Amadeus, i saluti, i baci mandati a casa. E’ tutto così artefatto che risulta persino stonato, tanto che molti spettatori, un tantino più adulti, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sinceramente, possiamo dirlo? I cantanti si divertono, noi a casa un po’ meno. Non perchè ilnon sia una idea carina,, che dà anche più brio alle esibizioni ma perchè poi c’è un limite a tutto. Lo scopo del gioco dovrebbe essere quello di rispettare le regole e fare punti bonus, senza che ci si renda conto ( esempio Dargen d’Amico modifica il testo della sua canzone e invece di ciao zio Pino dice ciao zia Mara). E invece sul palco è tutto un grazie al pubblico, grazie alla platea, grazie all’orchestra. E se ci fosse una violinista pronta a dare una bacchettata in testa a qualcuno non sarebbe male. Perchè effettivamente si vede proprio che è tutto forzato: il 5 ad Amadeus, i saluti, i baci mandati a casa. E’ tutto così artefatto che risulta persino stonato, tanto che molti spettatori, un tantino più adulti, si ...

