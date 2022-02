Hiv | identificata nei Paesi Bassi variante più virulenta

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) I ricercatori hanno identificato unaaltamentedell'HIV che ha iniziato a circolare neinegli anni '90, una scoperta scientifica che non dovrebbe comunque causare panico. Questarisponde infatti ai trattamenti esistenti ed è in declino dal 2010. "Non c'è motivo di allarmarsi", ha assicurato all'AFP Chris Wymant, ricercatore in epidemiologia all'Università di Oxford e autore principale dello studio, pubblicato sulla rivista Science.La scoperta potrebbe aiutare a capire meglio come il virus HIV, che causa la malattia dell'AIDS, attacca le cellule. Questo lavoro dimostrerebbe anche che un virus può davvero evolversi per diventare più virulento, un'ipotesi scientifica ampiamente studiata in teoria, ma di cui finora ci sono stati solo pochi esempi. La ...