Euphoria 3: la serie con Zendaya ottiene il rinnovo da parte di HBO

HBO ha annunciato la produzione di Euphoria 3, la nuova stagione della serie creata da Sam Levinson con star Zendaya. Euphoria 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: HBO ha annunciato il rinnovo della serie dopo gli ottimi dati di ascolto ottenuti nelle ultime settimane. Il primo episodio della seconda stagione, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, ha infatti ottenuto 13.1 milioni di spettatori su HBO e HBO Max e sta continuando a registrare visualizzazioni molto positive e in crescita rispetto alla stagione del debutto. Annunciando il rinnovo per una terza stagione di Euphoria, Francesca Orsi di HBO ha dichiarato: "Il creatore Sam Levinson, Zendaya Coleman e l'intero cast e la troupe di Euphoria hanno ..."

