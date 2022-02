Disinnesco ordigno bellico ad Auletta | i dettagli delle operazioni

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 60 le persone che dovranno lasciare le proprie abitazioni ad, dove domenica 6 febbraio a partire dalle 6:45 prenderanno il via ledidell’, di fabbricazione statunitense, del peso di 500 libbre, con 127 kg di esplosivo all’interno, ritrovato sulle sponde del fiume Tanagro. Grazie al lavoro del reggimento genio Guastatori di Caserta, guidato dal colonnello Umberto Curzio, l’, probabilmente sganciato da un aereo per colpire una postazione tedesca situata nella zona, verrà prima di despolettato sul posto e poi fatto brillare in una cava ad Atena lucana. Sei ore l’orario stimato di durata. L’esercito ha già lavorato per ridurre l’area di rischio con ...

L', dunque, sarà fatto brillare domenica 6 febbraio. Era stato ritrovato, lo scorso 30 dicembre, ad Auletta . Per eseguire la bonifica - nel rispetto di quanto concordato tra gli Enti ...Nel dettaglio, per permettere in piena sicurezza lo svolgimento delle operazioni di brillamento dell'rinvenuto in località Pompeano, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 15.00 sarà ...Gli uomini dell’Arma hanno quindi evacuato parte dello stabile, chiamato gli artificieri e fatto disinnescare l’ordigno. Per fare questo hanno dovuto mettere in sicurezza tutta la via chiudendola in ...Sono le quattro fasi dell’operazione coordinata dalla Prefettura per disinnescare l’ordigno bellico da cannone rinvenuto, in pessime condizioni di conservazione ma funzionante, nelle campagne che ...