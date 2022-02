Criptovalute, arriva il registro degli operatori: ecco chi sarà obbligato a iscriversi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assimila la posizione di chi opera con le Criptovalute ad un operatore money transfer o cambiavalute. Questi soggetti saranno ... Leggi su finanza.repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assimila la posizione di chi opera con lead un operatore money transfer o cambiavalute. Questi soggetti saranno ...

