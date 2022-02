Covid, per Oms pandemia in Europa potrebbe terminare a breve (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Anche l’Oms si sbilancia con pareri favorevoli, aprendo alla possibilità che la pandemia in Europa possa terminare a breve. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’arrivo di Omicron e l’elevato tasso di vaccinazioni stanno contribuendo a creare una sorta di tregua, preludio alla fine del virus. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Anche l’Oms si sbilancia con pareri favorevoli, aprendo alla possibilità che lainpossa. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’arrivo di Omicron e l’elevato tasso di vaccinazioni stanno contribuendo a creare una sorta di tregua, preludio alla fine del virus. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ladyonorato : Appena arrivata la proposta della Commissione Europea di emendamenti al Reg. 2021/953 (EU digital Covid Certificate… - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - PazzoPerDomani : RT @DM_Deluca: Con sei morti al giorno ogni milione di abitanti, l'Italia è tra i primi cinque paesi europei con più decessi per Covid-19 - haps_per : Come Volevasi Dimostrare #treparole -