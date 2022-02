Covid: Figliuolo, 'da domani a Regioni primi 11.200 trattamenti Paxlovid' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute)() - Inizierà domani la distribuzione alle Regioni/Province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid*, nell’ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla Struttura... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute)() - Inizieràla distribuzione alle/Province autonome dei11.200completi dell’antivirale*, nell’ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla Struttura...

Advertising

FrancoCappellet : RT @noventano: @Labbufala @FrancoCappellet FIGLIUOLO che canta Mary Poppins 'una puntura, il covid via se ne va, via se va.....' - noventano : @Labbufala @FrancoCappellet FIGLIUOLO che canta Mary Poppins 'una puntura, il covid via se ne va, via se va.....' - AgilUlf900 : Un altro informatore scientifico del farmaco.. - citynowit : 600 mila trattamenti nel corso del 2022 i quali verranno progressivamente distribuiti alle Regioni ?? - saluteinforma : Covid: Figliuolo, ‘Dal 4 febbraio alle Regioni i primi 11.200 trattamenti Paxlovid’ -