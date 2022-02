Coppa Davis 2022, l’Italia in campo con Sinner e Fognini (Di venerdì 4 febbraio 2022) Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Sono in tutto cinque i giocatori convocati dal capitano del team azzurro Filippo Volandri in vista dell’incontro della Davis Cup Slovacchia-Italia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2022. Si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava e non ci sarà Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open e impegnato nelle settimane che precedono la sfida di Davis nei tornei sulla terra rossa sudamericana. Una decisione presa collegialmente da squadra e capitano in accordo con la federazione come si evince dalle parole di Volandri e Berrettini. “È una scelta che ho condiviso con i giocatori – ha sottolineato Volandri – Ancora una volta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022) Jannik, Lorenzo Sonego, Fabio, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Sono in tutto cinque i giocatori convocati dal capitano del team azzurro Filippo Volandri in vista dell’incontro dellaCup Slovacchia-Italia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale. Si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava e non ci sarà Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open e impegnato nelle settimane che precedono la sfida dinei tornei sulla terra rossa sudamericana. Una decisione presa collegialmente da squadra e capitano in accordo con la federazione come si evince dalle parole di Volandri e Berrettini. “È una scelta che ho condiviso con i giocatori – ha sottolineato Volandri – Ancora una volta ...

