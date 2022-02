Centrodestra, Meloni: Salvini chiarisca se sta con noi o con la sinistra (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la rottura in occasione dell'elezione bis di Mattarella il Centrodestra cerca di ricostituire l'unità. Salvini e Berlusconi da una parte e Meloni dall'altra cercano il riavvicinamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la rottura in occasione dell'elezione bis di Mattarella ilcerca di ricostituire l'unità.e Berlusconi da una parte edall'altra cercano il riavvicinamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - MatteoRichetti : Affrontare la Presidenza della Repubblica per “compattare il #centrodestra” e “andare alle elezioni” dimostra il se… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Caos-#centrodestra, a #PiazzaPulita la ricostruzione di #GuidoCrosetto: il punto sui rapporti, compromessi, tra #Salvi… - FirenzePost : Centrodestra, Meloni: Salvini chiarisca se sta con noi o con la sinistra -