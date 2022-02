Carolina Kostner | “Davanti ai Giochi sogno ancora a occhi aperti”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La stella del pattinaggio protagonista di 4 Olimpiadi «È come se fossi in Cina e poi mi vedrete in tv. Come la Simeoni? Lei una diva, io una praticante»

La Stampa

è uscita dalle Olimpiadi senza salutare e infatti non le ha mai abbandonate. Non gareggia più, ma non si è ufficialmente ritirata, si emoziona all'idea che stiano per iniziare e si ...Il vostro primo ricordo Olimpico? Filippo: ' Direi Torino 2006, conportabandiera e Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio in lotta per il podio '. Oramai siete considerati una ...l’altoatesina Carolina Kostner. Alla vigilia dei 35 anni la «fatina del ghiaccio», bronzo a Soci 2014, ricorda con orgoglio e commozione i momenti della sua carriera legati ai cinque cerchi ...Il vostro primo ricordo Olimpico? Filippo: “Direi Torino 2006, con Carolina Kostner portabandiera e Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio in lotta per il podio“. Oramai siete considerati una coppia ...