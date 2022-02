Calciomercato Juve, in estate assalto a un big a centrocampo: i nomi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Calciomercato Juve, Federico Cherubini punta a rinforzare il reparto dicentrocampo. I nomi in lista per l’estate La dirigenza della Juventus non si ferma e dopo il sorprendente mercato invernale prepara i colpi estivi. L’obiettivo di Federico Cherubini è quello di rinforzare il centrocampo con un colpo top. Come riportato dal Corriere di Torino, sono tre i nomi in lizza: Frenkie de Jong del Barcellona, il 24enne belga del Leicester Tielemans e il nuovo gioiello dell’Ajax Gravenberch. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022), Federico Cherubini punta a rinforzare il reparto di. Iin lista per l’La dirigenza dellantus non si ferma e dopo il sorprendente mercato invernale prepara i colpi estivi. L’obiettivo di Federico Cherubini è quello di rinforzare ilcon un colpo top. Come riportato dal Corriere di Torino, sono tre iin lizza: Frenkie de Jong del Barcellona, il 24enne belga del Leicester Tielemans e il nuovo gioiello dell’Ajax Gravenberch. L'articolo proviene da Calcio News 24.

