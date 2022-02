Calcio in lutto, centrocampista di 21 anni muore a pochi minuti dal fischio di inizio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Aveva appena 21 anni Alexandros Lampis, il giovane centrocampista morto mercoledì pomeriggio durante un match di terza divisione tra Ilioupoli ed Ermionida. La partita era iniziata da poco. Il calciatore trascorre una manciata di minuti in mezzo al campo, poi collassa a terra. Calcio in lutto, centrocampista di 21 anni muore durante il match Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Aveva appena 21Alexandros Lampis, il giovanemorto mercoledì pomeriggio durante un match di terza divisione tra Ilioupoli ed Ermionida. La partita era iniziata da poco. Il calciatore trascorre una manciata diin mezzo al campo, poi collassa a terra.indi 21durante il match Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

