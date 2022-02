Bundesliga 2021 2022 | tra Herta Berlino e Bochum è solo 1-1

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un pareggio per 1-1 nell’anticipo didel venerdì. La gara traregala quindi un punto a testa ad entrambe le squadre. Il match parte subito col botto, con l’che passa in vantaggio al minuto 23, grazie a delle vecchie conoscenze dell’Inter. Stevan Jovetic infatti trova Ishak Belfodil, che di testa insacca il gol del vantaggio. Ad inizio ripresa ilfa la voce grossa, anche grazie alle sostituzioni fatte nell’intervallo. Decisivo è infatti l’ingresso di Sebastian Polter, che a 3 minuti dal suo ingresso in campo, porta la gara in parità. Parità che però, nonostante i cambi, rimarrà sull’1-1. Un punto a testa quindi come detto, con le squadre che non si fanno male, e rimangono rispettivamente al 12esimo e all’11esimo posto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022: tra #HertaBerlino e #Bochum è solo 1-1 - SportInTV_IT : #SkySport - #Bundesliga 2021/2022: la 21a giornata #bayern #skycalcio #skybundes - BetItaliaWeb : ??????Scommesse Bundesliga: le partite della 21a giornata del campionato di calcio tedesco -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021

Sportface.it

Inil Manchester City riceve il Fulham; inil Bayern Monaco ospita il Lipsia. Calcio in tv oggi 5 febbraio: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 07.05 Western ...Obiettivo principale, oltre la, è quello di trionfare in Champions League. Le sue parole,... fresco di vittoria del premio FIFA The Best del: "Il Bayern Monaco vuole sempre vincere ...Un pareggio per 1-1 nell’anticipo di Bundesliga del venerdì. La gara tra Herta Berlino e Bochum regala quindi un punto a testa ad entrambe le squadre. Il match parte subito col botto, con l’Herta che ...Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt am 21. Spieltag Hannover 96. Ostwürttemberger und Niedersachsen stehen sich ab 18:30 Uhr auf ...