A tutto gas nei Quartieri Spagnoli: due denunciati dalla Polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia al termine di un inseguimento compiuto ieri notte, da poliziotti e carabinieri tra Via Depretis ed i Quartieri Spagnoli, fino al corso Vittorio Emanuele, Agenti del Commissariato Montecalvario e carabinieri della Stazione Quartieri Spagnoli hanno notato in via Depretis alcuni motocicli con a bordo giovani con il volto coperto, che al loro arrivo sono fuggiti. E' cominciato così l' inseguimento, I motocicli in via Santa Caterina da Siena, sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma uno di essi è stato intercettato da una Volante del Commissariato San Ferdinando. In traversa Privata Laganà, i fuggitivi hanno abbandonato la moto e i poliziotti li hanno inseguiti a piedi , riuscendo ...

Ultime Notizie dalla rete : tutto gas Reportage. In Kosovo i poveri al gelo tra le crescenti tensioni politiche I Paesi di tutta Europa stanno affrontando un aumento vertiginoso dei prezzi del gas e dell'... Il governo non si chiede quali effetti tutto questo sta avendo sulle nuove generazioni? Il Paese ha subito ...

Gas, rischio crisi di lungo termine: colpo duro a Europa e Asia ...del gas in Europa è nostra, che non abbiamo fatto investimenti adeguati e per molto tempo abbiamo demonizzato la produzione propria, facendo anche molto poco per soddisfare la domanda interna. Tutto ...

Monza, A tutto gas CuoreGrigiorosso.com Sospiro di sollievo nel cratere del terremoto: estese a tutto il 2022 le agevolazioni sulle bollette di acqua ed energia ROMA - Un piccolo sospiro di sollievo per le popolazione per la popolazione, anche delle Marche, colpite dal terremoto del 2016: continunano per tutto il 2022 gli sconti e le agevolazioni nelle ...

Prorogate agevolazioni per acqua, luce e gas in aree sisma (ANSA) - ROMA, 04 FEB - Prorogate a tutto il 2022 le misure di agevolazione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e ...

